التضامن: تخصيص 23 مليون جنيه لتطوير دور الرعاية الاجتماعية







كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى، بدء تنفيذ برنامج تطوير مؤسسات رعاية المسنين والايتام فى مصر فى إطار المنحة التى تقدمها الوزارة لرفع كفاءة المؤسسات الأهلية من حيث البنية التحتية ودعم مهارات مقدمى الرعاية والإدارة التنفيذية من أجل تنفيذ تدخلات تهدف الي توفير بيئه أمنه لنزلاء دور الرعاية ودمجهم في المجتمع وأن القيمة المخصصة التطوير 23 مليون جنيه سيتم تقديمها فى صورة منح للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بدور الرعايه الاجتماعية.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم، إنه تم اختيار دار أم كلثوم للمسنين بحلوان لبدء تنفيذ برنامج التطوير بقيمة 3 ملايين و114.959 ألف جنيه وسوف يقوم بأعمال التطوير وزارة الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية من خلال الجهاز المركزى للتعمير.

وأضافت غادة والى أن هذا البرنامج يهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة فى مؤسسات رعاية المسنين والأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية من خلال رفع كفاءة الجهاز الإداري ومستوى مقدمي الخدمة من أجل تطوير وتحسين الممارسات المهنية وخدمات الرعاية الكاملة ومناصرة حقوق المسن والأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية وتحفيز المشاركة المجتمعية وتحسين أداء مؤسسات الرعاية الخاصة بهم عن طريق المساءلة والمسئولية المجتمعية.

من جانبها قالت سحر مشهور مستشارة الوزيرة للرعاية الاجتماعية والمستشارة الفنية للمشروع أن الجمعيات التي تم اختيارها سوف يقع على عاتقها تنفيذ برنامج لبناء قدرات مقدمي الرعاية بمؤسسات رعاية الأيتام والمسنين طبقا لمعايير محددة وضعتها الوزارة، وكذلك بناء قدرات الإدارة داخل كل مؤسسة بما يمكنها من الاعتماد على نفسها وتطبيق آليات الإدارة الحديثة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتطبيق وثيقة المعايير الخاصة برعاية المسنين.

وأضافت أن المشروع يتضمن رفع كفاءة عدد 350 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في خمس محافظات بالنسبة لمحاور التنمية البشرية الخاصة بالإدارة ومقدمى خدمات الرعاية، ورفع كفاءة عدد 168مؤسسة لرعاية المسنين فى 22 محافظة وهو العدد الكلى لجميع دور المسنين على مستوى مصر.