التخطيط تنظم تدريبا لممثلى المحافظات لرفع كفاءة حصر أصول الدولة غير المستغلة

التخطيط تنظم تدريبا لممثلى المحافظات لرفع كفاءة حصر أصول الدولة غير المستغلةالأحد، 18 مارس 2018 12:20 م
ورشة تدريبية بوزارة التخطيط
كتب : مصطفى عبد التواب
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نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تدريبا لعدد من ممثلى محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، بمقر معهد التخطيط القومى.
يأتى ذلك، بهدف رفع كفاءة عملية حصر أصول الدولة غير المستغلة، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية وقرار رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار خطة عمل وزارة التخطيط بإعداد منظومة حصر مركزية، متكاملة لحصر بيانات أصول الدولة غير المستغلة، وتسجيلها إلكترونيا ودعمها بالمستندات اللازمة، لتعكس أرقام واقعية دقيقة، تمكن من اتخاذ القرارات اللازمة نحو التصرف والاستغلال الأمثل لتلك الأصول.
جانب من الدورة
ومن جانبها صرحت الدكتورة هاله السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الوزارة قامت بإعداد التعليمات التنظيمية الخاصة بجودة تسجيل البيانات إلكترونيا والإعداد، كذلك لتدريب ممثلى المحافظات والوزارات والهيئات على عملية التسجيل الإلكترونى، وذلك بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية، والأمانة الفنية للجنة الوزارية، لحصر أصول الدولة غير المستغلة التى قامت، بإعداد نموذج الحصر، بحيث يتضمن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بهذه الأصول التى من شأنها توفير صورة واضحة عن وصف للأصل، وموقعه والجهة المالكة له، ووضعه من حيث المنازعات أو التعديات أو المديونيات.
وأضافت وزيرة التخطيط، أنه تم تفعيل إجراءات منظومة الحصر والبدء بخمس محافظات، كمجموعة أولى تجريبية، تمهيدا للتعميم على باقى المحافظات، حيث تم تشكيل فريق عمل بكل محافظة تكون مسئوليته حصر الأصول وتسجيل بياناتها.
دورة وزارة التخطيط
يذكر أن التدريب، اشتمل على شرح الغرض من المشروع، ودور ومسئولية كل جهة في نجاح، وإتمام عملية الحصر، والطريقة المثلى لاستيفاء النموذج الورقى، ودعمه بالمستندات اللازمة، حيث تم تسليم كل متدرب اسم مستخدم وكلمة سر للدخول علي قاعدة البيانات بمستويات صلاحية مختلفة، وتمكينهم من التسجيل الإلكترونى على شبكة الخدمات الحكومية المؤمنة التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
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