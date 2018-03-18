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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب

الأحد، 18 مارس 2018 12:06 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب البورصة المصرية





كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.65%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 1.35%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.78%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.51%.
 
 
 

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