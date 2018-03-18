البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "بل ايجيبت" لإنتاج الجبن بـ 366 مليون جنيه

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "بل ايجيبت" لإنتاج الجبن بـ 366 مليون جنيهالأحد، 18 مارس 2018 10:43 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة بل ايجيبت اكسبنشن لإنتاج الجبن لعدد 20.3 ألف سهم بقيمة 366 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة الحجاز للسياحة لعدد 59 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون جنيه.
وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة مصر للتبريدات والتخزين لعدد 202 ألف سهم بقيمة 1.5 مليون دولار، وصفقة على أسهم شركة سميراميس للفنادق لعدد 334 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون جنيه.
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 400 مليون جنيه بكمية تداول 700 ألف ورقة مالية منفذة لعدد 18 شركة.
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