البنك الأهلى: 24 مليار جنيه حصيلة الشهادات مرتفعة العائد خلال شهر







كتب - أحمد يعقوب

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة مصرفه من بيع شهادات الإدخار الجديدة ذات عائد 15% و17%، والاستثمار "أ و ب" منذ طرحها يوم 18 فبراير 2018، وحتى الآن، أى نحو شهر منذ طرحها، بلغت 24 مليار جنيه.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، على أن معدل النمو اليومى للاكتتاب فى الشهادات الجديدة ذات عائد 15% و17% والاستثمار "أ و ب" يبلغ أكثر من مليار جنيه يوميًا، وهو تقريبًا نفس المعدل الخاص بالشهادات ذات عائد 20% و16% والتى كانت تطرح فى وقت سابق.

جدير بالذكر أن شهادة الإدخار 17% مدتها عام واحد " 12 شهرًا" بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوى قدره 17 %، والشهادة الأخرى ذات عائد 15%، مدتها 3 سنوات وعائدها يصرف شهريًا.