البنك الأهلى: 24 مليار جنيه حصيلة الشهادات مرتفعة العائد خلال شهر

البنك الأهلى: 24 مليار جنيه حصيلة الشهادات مرتفعة العائد خلال شهرالأحد، 18 مارس 2018 09:00 ص
يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة مصرفه من بيع شهادات الإدخار الجديدة ذات عائد 15% و17%، والاستثمار "أ و ب" منذ طرحها يوم 18 فبراير 2018، وحتى الآن، أى نحو شهر منذ طرحها، بلغت 24 مليار جنيه.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، على أن معدل النمو اليومى للاكتتاب فى الشهادات الجديدة ذات عائد 15% و17% والاستثمار "أ و ب" يبلغ أكثر من مليار جنيه يوميًا، وهو تقريبًا نفس المعدل الخاص بالشهادات ذات عائد 20% و16% والتى كانت تطرح فى وقت سابق.
جدير بالذكر أن شهادة الإدخار 17% مدتها عام واحد " 12 شهرًا" بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوى قدره 17 %، والشهادة الأخرى ذات عائد 15%، مدتها 3 سنوات وعائدها يصرف شهريًا.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة