video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 10:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك الأهلى: 24 مليار جنيه حصيلة الشهادات مرتفعة العائد خلال شهر

الأحد، 18 مارس 2018 09:00 ص
البنك الأهلى: 24 مليار جنيه حصيلة الشهادات مرتفعة العائد خلال شهر يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى





كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة مصرفه من بيع شهادات الإدخار الجديدة ذات عائد 15% و17%، والاستثمار "أ و ب" منذ طرحها يوم 18 فبراير 2018، وحتى الآن، أى نحو شهر منذ طرحها، بلغت 24 مليار جنيه.
 
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، على أن معدل النمو اليومى للاكتتاب فى الشهادات الجديدة ذات عائد 15% و17% والاستثمار "أ و ب" يبلغ أكثر من مليار جنيه يوميًا، وهو تقريبًا نفس المعدل الخاص بالشهادات ذات عائد 20% و16% والتى كانت تطرح فى وقت سابق.
  
جدير بالذكر أن شهادة الإدخار 17% مدتها عام واحد " 12 شهرًا" بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوى قدره 17 %، والشهادة الأخرى ذات عائد 15%، مدتها 3 سنوات وعائدها يصرف شهريًا.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنك الأهلى: وفرنا 23 مليار دولار لعمليات الاستيراد منذ تحرير سعر الصرف

البنك الأهلى: شهادات أمان وصلت إلى 20 مليون جنيه خلال أسبوعين

البنك الأهلى: 16 مليون جنيه حصيلة شهادة أمان المصريين حتى الآن

ننشر أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى فى البنك الأهلى

البنك الأهلى: أصدرنا شهادة أمان المصريين بـ8 ملايين جنيه خلال أسبوع

اخبار الاقتصاد

البنك الاهلى

تعويم الجنيه

شهادات الإدخار




لا تفوتك
صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة