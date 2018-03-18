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البابا فرنسيس يحض الأرجنتينيين على الدفاع عن الحق فى الحياة

الأحد، 18 مارس 2018 05:10 ص
البابا فرنسيس يحض الأرجنتينيين على الدفاع عن الحق فى الحياة البابا فرنسيس





بوينوس ايرس (أ ف ب)
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وجه البابا فرنسيس رسالة إلى الشعب الأرجنتينى، يطلب منهم فيها الدفاع عن الحق فى الحياة، فى وقت يدرس الكونجرس الارجنتينى قانونا يبيح الاجهاض.

وتحض الرسالة المؤلفة من 5 فقرات ونشرت السبت خلال مؤتمر الاساقفة الارجنتينيين على "المساهمة فى الدفاع عن الحياة والعدالة".

وطلب البابا من الشعب الارجنتينى "تحسين العالم ورعاية الأضعف"، ووجهت الرسالة كرد على تهنئة الارجنتينيين للبابا بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه رئاسة الكنيسة الكاثوليكية.

وعرض البابا فى رسالته ايضا اعتذارا عاما عن اساءات غير محددة، وقال "هؤلاء الذين قد يشعرون بالاهانة بسبب بعض مبادراتى (...) اطلب عفوكم، واطمئنكم ان نيتى هى فعل الخير".

وتعرض البابا لانتقادات فى اميركا اللاتينية لعدم اتخاذه موقفا متشددا ازاء اساءات جنسية مزعومة داخل الكنيسة، وجاءت رسالته بعيد ايام على كشفت الحكومة الارجنتينية انها تنفق 130 مليون بيزوس فى العام (6,5 مليون دولار) لدعم الاساقفة الكاثوليك فى البلاد، كما ينص على ذلك الدستور الارجنتيني.

 


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