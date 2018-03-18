video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 12:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاستخبارات العراقية تعتقل قيادى داعشى شمال الموصل

الأحد، 18 مارس 2018 12:03 ص
الاستخبارات العراقية تعتقل قيادى داعشى شمال الموصل شعار داعش





(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال مدير شرطة ولاية نينوى فى تنظيم "داعش" الإرهابى فى عملية نوعية شمال الموصل.

وقالت المديرية فى بيان، أوردته قناة السومرية نيوز الليلة، إن مديرية الاستخبارات العسكرية فى عملية استخبارية نوعية خطط لها بدقة وبالتعاون مع اللواء 66 تمكنوا من إلقاء القبض على أحد أبرز قادة عصابات داعش الإرهابية والذى شغل منصب مدير شرطة ما يسمى بولاية نينوى والمسؤول عن جميع المصارف العائدة للدواعش وأحد أبرز المتخصصين بزرع العبوات الناسفة وأشهر المدربين بهذا التخصص.

وأوضحت أن المقبوض عليه ظل متخفيا ومتنكرا فى جبال بادوش بعد تحرير الموصل إلى أن تمكن رجال الاستخبارات العسكرية من استدراجه إلى قرية الشيقره شمال الموصل والقبض علية بكمين محكم.

يشار إلى أن المديرية تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بقضايا جنائية وإرهابية وذلك بعمليات دهم وتفتيش بمناطق مختلفة من بغداد والمحافظات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمريكا تجدد التزامها بدعم العراق وشعبه فى جهوده لتحقيق الاستقرار

الجيش الأمريكى: مقتل كل أفراد الطائرة الهليكوبتر المتحطمة فى غرب العراق

الاستخبارات العراقية

العراق

داعش

نينوي

الموصل




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة