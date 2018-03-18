الاستخبارات العراقية تعتقل قيادى داعشى شمال الموصل







(أ ش أ)

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال مدير شرطة ولاية نينوى فى تنظيم "داعش" الإرهابى فى عملية نوعية شمال الموصل.

وقالت المديرية فى بيان، أوردته قناة السومرية نيوز الليلة، إن مديرية الاستخبارات العسكرية فى عملية استخبارية نوعية خطط لها بدقة وبالتعاون مع اللواء 66 تمكنوا من إلقاء القبض على أحد أبرز قادة عصابات داعش الإرهابية والذى شغل منصب مدير شرطة ما يسمى بولاية نينوى والمسؤول عن جميع المصارف العائدة للدواعش وأحد أبرز المتخصصين بزرع العبوات الناسفة وأشهر المدربين بهذا التخصص.

وأوضحت أن المقبوض عليه ظل متخفيا ومتنكرا فى جبال بادوش بعد تحرير الموصل إلى أن تمكن رجال الاستخبارات العسكرية من استدراجه إلى قرية الشيقره شمال الموصل والقبض علية بكمين محكم.

يشار إلى أن المديرية تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بقضايا جنائية وإرهابية وذلك بعمليات دهم وتفتيش بمناطق مختلفة من بغداد والمحافظات.