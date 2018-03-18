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الاحتلال يعتقل عربى إسرائيلى يشتبه بقتله حاخاما فى الضفة الغربية

الأحد، 18 مارس 2018 01:00 م
الاحتلال يعتقل عربى إسرائيلى يشتبه بقتله حاخاما فى الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى





القدس (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الإسرائيلية الأحد، اعتقال عربى إسرائيلى للاشتباه بأنه طعن حاخاما حتى الموت قرب مستوطنة فى الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضى.

ويعتقد أن عبد الحكيم عاصى المولود عام 1998 قتل الحاخام الإسرائيلى إيتامار بن جال (29 عاما) طعنا بسكين عند مدخل مستوطنة أرييل فى الخامس من فبراير قبل أن يختبئ فى شمال الضفة الغربية.

وأعلن جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى "الشين بيت" اعتقال عاصى فى بيان صدر ليل السبت الأحد، وقال البيان إنه تم كذلك استدعاء الفلسطينيين الذين كانوا برفقة عاصى أثناء اعتقاله للتحقيق.

وأظهر تسجيل مصور الحاخام ينتظر وصول حافلة عندما عبر شخص قالت السلطات الإسرائيلية أنه عاصى، الطريق وطعنه فى صدره.

وأفاد الشين بت أن والدة عاصى من عرب إسرائيل ووالده فلسطينى من الضفة الغربية.

وذكرت معلومات صحفية أنه كان يعيش فى تل أبيب قبل الهجوم ولديه تاريخ فى الإدمان على المخدرات ويعانى من مشكلات اجتماعية.

 


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