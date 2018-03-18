الاحتلال يزعم: الفلسطينى "علاء قبها" اعترف بتنفيذ الهجوم ضد جنود إسرائيل

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زعم جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (الشين بيت) ، السبت ، أن الفلسطينى علاء قبها المتهم بتنفيذ عملية دهس شمال الضفة الغربية ، أمس الجمعة والتى أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة ، اعترف خلال التحقيقات بتنفيذه الهجوم.

وقال (الشين بيت) - فى بيان نشرته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) على موقعها الإلكترونى - إن قبها (26 عاما) ربما تصرف بمفرده وربما بشكل تلقائى عندما قاد سيارته نحو مجموعة من الجنود الواقفين بالقرب من مستوطنة ميفو دوتان شمال الضفة الغربية بعد ظهر الجمعة ، إلا أن الجيش اعتبر حادث الدهس هجوما إرهابيا.

وتصر عائلة الفلسطينى قبها على أن الحادث كان عارضا غير مقصود ، إذ أكد والده اليوم أن ابنه لا ينتمى إلى أى جماعة إرهابية ، ولم يستهدف عمدا القوات الإسرائيلية ، قائلا "هذا ليس أول حادث سيارة من هذا القبيل ولن يكون الأخير ، نسمع عن حوادث كهذه كل يوم فى الأخبار" ، مقدما التعازى لعائلات القتلى الإسرائيليين.

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلى جادى إيزينكوت أن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على شقيق قبها وعمه خارج جنين شمال الضفة الغربية ، إذ تشتبه فى أن كلاهما ساعده فى تنفيذ الهجوم ، كما قامت القوات الإسرائيلية بتخطيط منزل الفلسطينى قبها استعدادًا لهدمه ، وأجرت عملية تفتيش واسعة النطاق للقرية التى يسكن بها بحثًا عن أسلحة ، كما استمرّت فى إجراء تفتيش أمنى للسيارات فى الطرق المحيطة بالقرية.