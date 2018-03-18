video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 01:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال يزعم: الفلسطينى "علاء قبها" اعترف بتنفيذ الهجوم ضد جنود إسرائيل

الأحد، 18 مارس 2018 01:06 ص
الاحتلال يزعم: الفلسطينى "علاء قبها" اعترف بتنفيذ الهجوم ضد جنود إسرائيل عنف الاحتلال ضد الفلسطينيين - صورة أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

زعم جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (الشين بيت) ، السبت ، أن الفلسطينى علاء قبها المتهم بتنفيذ عملية دهس شمال الضفة الغربية ، أمس الجمعة والتى أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة ، اعترف خلال التحقيقات بتنفيذه الهجوم.

وقال (الشين بيت) - فى بيان نشرته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) على موقعها الإلكترونى - إن قبها (26 عاما) ربما تصرف بمفرده وربما بشكل تلقائى عندما قاد سيارته نحو مجموعة من الجنود الواقفين بالقرب من مستوطنة ميفو دوتان شمال الضفة الغربية بعد ظهر الجمعة ، إلا أن الجيش اعتبر حادث الدهس هجوما إرهابيا.

وتصر عائلة الفلسطينى قبها على أن الحادث كان عارضا غير مقصود ، إذ أكد والده اليوم أن ابنه لا ينتمى إلى أى جماعة إرهابية ، ولم يستهدف عمدا القوات الإسرائيلية ، قائلا "هذا ليس أول حادث سيارة من هذا القبيل ولن يكون الأخير ، نسمع عن حوادث كهذه كل يوم فى الأخبار" ، مقدما التعازى لعائلات القتلى الإسرائيليين.

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلى جادى إيزينكوت أن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على شقيق قبها وعمه خارج جنين شمال الضفة الغربية ، إذ تشتبه فى أن كلاهما ساعده فى تنفيذ الهجوم ، كما قامت القوات الإسرائيلية بتخطيط منزل الفلسطينى قبها استعدادًا لهدمه ، وأجرت عملية تفتيش واسعة النطاق للقرية التى يسكن بها بحثًا عن أسلحة ، كما استمرّت فى إجراء تفتيش أمنى للسيارات فى الطرق المحيطة بالقرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاحتلال الإسرائيلى: انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع قطاع غزة

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة "كفر قدوم"

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 2 من أقرباء منفذ عملية الدهس بالضفة الغربية

جيش الاحتلال: عملية الدهس فى جنين متعمة تستهدف الجنود

الاحتلال

الفلسطينى

علاء قبها

تنفيذ الهجوم

جنود إسرائيل




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة