الاحتلال الإسرائيلى يعلن قصف أهداف على حدود غزة







رويترز

ذكر جيش الإحتلال الإسرائيلى أن قواته العاملة على حدود غزة أحبطت، اليوم الأحد، محاولة حركة حماس إعادة بناء نفق لشن هجمات، مؤكدا أن قواته لم تعبر حدود غزة خلال العملية التى استهدفت النفق.

وقال الجيش "باستخدام معلومات مخابرات دقيقة وتكنولوجيا جديدة، تمكنت قوات الدفاع الإسرائيلية من إحباط محاولة من جانب حماس لتجديد نفق إرهابى قديم قرب كرم أبو سالم"، فى إشارة إلى معبر تجارى على الحدود مع القطاع.

وزعم جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (الشين بيت) ، السبت ، أن الفلسطينى علاء قبها المتهم بتنفيذ عملية دهس شمال الضفة الغربية ، أمس الجمعة والتى أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة ، اعترف خلال التحقيقات بتنفيذه الهجوم.

وقال (الشين بيت) - فى بيان نشرته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) على موقعها الإلكترونى - إن قبها (26 عاما) ربما تصرف بمفرده وربما بشكل تلقائى عندما قاد سيارته نحو مجموعة من الجنود الواقفين بالقرب من مستوطنة ميفو دوتان شمال الضفة الغربية بعد ظهر الجمعة ، إلا أن الجيش اعتبر حادث الدهس هجوما إرهابيا.

وتصر عائلة الفلسطينى قبها على أن الحادث كان عارضا غير مقصود ، إذ أكد والده اليوم أن ابنه لا ينتمى إلى أى جماعة إرهابية ، ولم يستهدف عمدا القوات الإسرائيلية ، قائلا "هذا ليس أول حادث سيارة من هذا القبيل ولن يكون الأخير ، نسمع عن حوادث كهذه كل يوم فى الأخبار" ، مقدما التعازى لعائلات القتلى الإسرائيليين.