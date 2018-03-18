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الإندبندنت: واحد من كل 3 طلاب مسلمين يتعرض لمضايقات بالجامعات

الأحد، 18 مارس 2018 06:42 م
الإندبندنت: واحد من كل 3 طلاب مسلمين يتعرض لمضايقات بالجامعات المسلمون فى بريطانيا





لندن (أ ش أ)
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كشفت صحيفة "ذى اندبندنت" البريطانية النقاب عن أن واحدا من كل 3 طلاب مسلمين يعيشون فى خوف من الهجمات أو إساءة المعاملة فى الحرم الجامعى فى بريطانيا، كما أن النساء خاصة اللاتى يرتدين ثيابًا إسلامية تقليدية هم أكثر قلقا على سلامتهم مع تصاعد وتيرة جرائم الكراهية ضد الإسلام (الإسلام فوبيا).

وأضافت الصحيفة البريطانية - فى تقرير نشرته فى نسختها الإلكترونية اليوم الأحد، أن أكثر من نصف عدد الطلاب المسلمين يتعرضون للمضايقة أو الإساءة عبر الإنترنت ، فضلا عن أنهم باتوا ضحايا تعديات أو إساءة فى المدرسة أو الجامعة.

وكشف استطلاع الاتحاد الوطنى البريطانى للطلاب، الذى شاركت فيه صحيفة "ذى إندبندنت"، أن معظم الطلاب (79 فى المائة) الذين عانوا من سوء المعاملة شعروا بأنهم استُهدفوا بسبب كونهم مسلمين.

وتتزامن الكلمات النابية أو رموز الكراهية مع أى حادثة إرهابية ما يشير إلى أنه تلك المضايقات والجرائم كانت مدفوعة بالتعصب الدينى.

ووجد التقرير أن النساء اللاتى يرتدين ثيابًا إسلامية تقليدية، مثل الحجاب أو النقاب أو الجلباب ، كن أكثر عرضةً للقلق من إساءة المعاملة أو الهجمات.

وتظهر النتائج الجديدة ارتفاع مد جرائم الكراهية التى تواجه الجالية المسلمة فى جميع أنحاء بريطانيا ، وزادت عدد جرائم الكراهية التى تستهدف المساجد فى المملكة المتحدة بأكثر من الضعف بين عامى 2016 و 2017 ، وهى الأرقام التى تم الكشف عنها العام الماضى.

ووصف فياز ميجل مدير شركة فيث ماترز ، التى تعمل على زيادة تماسك المجتمع ، تقرير الاتحاد الوطنى البريطانى للطلاب الجديد بأنه "غير مفاجئ".

وقال "هناك المزيد من الخطابات المعادية للمسلمين والإساءة فى العالم الحقيقى أكثر من أى وقت مضى فى عام 2012 ، وارتفع مستوى الخوف فى المجتمعات المسلمة من الشباب ، إنهم لا يشعرون بالأمان بعد الآن لأنهم عانوا من هذه الحوادث".

 


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