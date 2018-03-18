الإمام الأكبر يعقد جلسة علمية مع كبار علماء الدين فى موريتانيا

الإمام الأكبر يعقد جلسة علمية مع كبار علماء الدين فى موريتانياالأحد، 18 مارس 2018 12:00 م
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
إضافة تعليق
يعقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأحد، جلستين علميتين مع كبار علماء الدين فى موريتانيا، الأولى حول المقاربة الفكرية لظاهرة التطرف والانحراف، والثانية حول التقارب العلمى بين الأزهر والمحاضر فى موريتانيا.
ويلقى الإمام الأكبر كلمة افتتاحية بالجلسة العلمية الأولى فى حضور كبار العلماء والشخصيات فى موريتانيا و وزير الشؤون الإسلامية الموريتانى.
كما يشهد توقيع برتوكول التعاون بين جامعة الأزهر وجامعة العلوم الإسلامية وبروتوكول التعاون بين جامعة الأزهر والمعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة