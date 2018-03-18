الإمام الأكبر يعقد جلسة علمية مع كبار علماء الدين فى موريتانيا







كتب لؤى على

يعقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأحد، جلستين علميتين مع كبار علماء الدين فى موريتانيا، الأولى حول المقاربة الفكرية لظاهرة التطرف والانحراف، والثانية حول التقارب العلمى بين الأزهر والمحاضر فى موريتانيا.

ويلقى الإمام الأكبر كلمة افتتاحية بالجلسة العلمية الأولى فى حضور كبار العلماء والشخصيات فى موريتانيا و وزير الشؤون الإسلامية الموريتانى.

كما يشهد توقيع برتوكول التعاون بين جامعة الأزهر وجامعة العلوم الإسلامية وبروتوكول التعاون بين جامعة الأزهر والمعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية.