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الإدارة المحلية فى عفرين: ستتحول قواتنا فى كل منطقة إلى كابوس مستمر لتركيا

الأحد، 18 مارس 2018 06:11 م
الإدارة المحلية فى عفرين: ستتحول قواتنا فى كل منطقة إلى كابوس مستمر لتركيا قصف عفرين السورية





دمشق (أ ش أ)
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أعلنت الإدارة المحلية فى مدينة عفرين شمالى سوريا، اليوم الأحد، أن الحرب على القوات التركية دخلت مرحلة جديدة، مضيفة أن قواتها ستشكل "كابوسا دائما لتركيا".

وأكدت الإدارة المحلية، فى بيان أوردته فضائية "سكاى نيوز" الإخبارية، أن قواتها موجودة فى كل أنحاء عفرين، وستهاجم مواقع تركيا وحلفائها كلما أتيحت لها الفرصة، وذلك بعد ساعات من إعلان أنقرة سيطرتها على المدينة.

وقررت الإدارة المحلية فى عفرين إجلاء المدنيين من المدينة لتجنب ما وصفته "أسوأ كارثة"، وذلك لتفادى موت مزيد من المدنيين جراء القصف التركى.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد أعلن، اليوم الأحد، أن قوات عملية (غصن الزيتون) سيطرت بالكامل على مركز مدينة عفرين، وتم رفع العلم التركى وسطها.

 


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