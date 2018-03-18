الإدارة المحلية فى عفرين السورية تقرر إجلاء المدنيين لتجنب "أسوأ كارثة"







رويترز

قررت الإدارة المحلية فى عفرين السورية، اليوم الأحد، إجلاء المدنيين من المدينة لتجنب أسوأ كارثة، حسبما ذكر بيان صادر عن الإدارة.

وأشارت الإدارة المحلية فى بيانها إلى أن الحرب على القوات التركية والقوات المتحالفة معها دخلت مرحلة جديدة.

رفع الجيش التركى اليوم الأحد، علم تركيا بجانب العلم السورى فى مدينة عفرين السورية، وذلك بعد سيطرته الكاملة على المدينة وهزيمة وحدات حماية الشعب الكردية.

وكانت السلطات التركية أعلنت اليوم الأحد، عن وفاة قائد مشاة الجيش التركى بعد إصابته بجروح خطيرة منتصف الشهر الجارى جراء الاشتباكات مع المسلحين الأكراد فى عفرين.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) نقلا عن وسائل إعلام تركية أن "قائد المشاة، وهو مدحت دونجى كان قد جرح فى معارك "غصن الزيتون" فى 15 من الشهر الحالي، وتم نقله إلى أحد مستشفيات تركيا متأثرا بجروحه، إلا أنه فارق الحياة اليوم".