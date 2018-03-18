الإدارة الذاتية الكردية بسوريا: نحارب قوات الاحتلال التركى بتكتيك الكر والفر







كتب - أحمد جمعة

قالت الإدارة الديمقراطية الذاتية فى مدينة عفرين السورية، إن معركتها ضد تركيا والقوى التكفيرية المسماة بالجيش الحر دخلت مرحلة جديدة وهو الانتقال من حرب المواجهة المباشرة إلى تكتيك الكر والفر.

وأكدت القوى الكردية فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أنه تجنبا لقتل المدنيين بشكل أكثر وإلحاق ضربات بتركيا، ستتواجد القوات التركية فى كل مكان من جغرافية عفرين، موضحا أن هذه القوات ستقوم بضرب مواقع العدوان التركى ومرتزقته فى كل فرصة، مشيرا إلى أن المقاومة فى عفرين ستستمر إلى أن يتم تحرير كل شبر من المدينة وإعادة المهجرين.

وحذرت القوى الكردية مما وصفتها بالدولة التركية الداعشية الداعمة للمرتزقة من تغيير ديمغرافية منطقة عفرين وتوطين القوى التكفيرية وعوائلهم فيها.