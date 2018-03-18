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عام 2016/ 2017...

الإحصاء: 8.9 ألف مركبة مملوكة للنقل العام.. بينها 2.8 ألف سيارة "مكيفة"

الأحد، 18 مارس 2018 11:29 ص
الإحصاء: 8.9 ألف مركبة مملوكة للنقل العام.. بينها 2.8 ألف سيارة "مكيفة" اتوبيسات النقل العام بدورين





كتبت- هبة حسام
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- الأتوبيسات والمينى باصات الأكثر استخدماً من قبل الركاب .. يليها مترو الأنفاق
 

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المركبات المملوكة لهيئات وشركات ومرافق النقل العام عام 2016/ 2017، بلغ 8.9 ألف مركبة، "منها 2.8 ألف مركبة مكيفة، و 6.1 ألف مركبة  عادية"، مقابل 8.8 ألف مركبة عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 0.5%.

 

وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم الأحد حول النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن عام 2016 / 2017، أن عدد الخطوط وجملة أطوالها لهيئات وشركات ومرافق النقل العام، بلغت 2.3 ألف خط عام، مقابل 2.5 ألف خط عــام 2015/2016، بنسبــة انخفاض قدرها 8.3%، ويرجع ذلك إلى تصفية النشاط لبعض المرافق والجمعيات التعاونية.

 

فيما بلغ إجمالى أطوال الخـطوط 273.9 ألف كيلو متر عام 2016 / 2017، مقابل 305.3 ألف كيلو متر عام 2015/2016، بنسبة نخفاض 10.3%، وعن عدد الخطوط وأطوالها وعدد الأدوار للوحدات بمترو الأنفاق ، بلغ 3 خط عام 2016/2017 وهو نفس العدد للعام السابق، فيما بلغت أطوال الخطوط 76 كيلو متر عام 2016/2017 وهو نفس العدد للعام السابق.

 

وضمن بيان الجهاز اليوم عدد من المؤشرات الأخرى ضمن النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن عام 2016 / 2017، جاء أهمها كالتالى:

 

-بلغ عدد الأدوار للوحــــدات 565 ألف دور عـــام 2016/2017، مقــابل 564  ألف دور عام 2015/2016 بنســبة زيادة قدرها 0.2%.

-بلغ عدد الخطوط للقطارات العاملة بالسكة الحديد، 52 خط عام 2016/2017 وهو نفس العدد للعام السابق.

-بلغت أطوال الخطوط للقطارات العاملة، 7.1 ألف كيلو متر عام 2016/2017 وهو نفس العدد للعام السابق.                    

-بلغ عدد الأدوار للقطارات العاملة، 323.3 ألف دور عام 2016/2017، مقابل 409.5 ألف دور عام 2015/2016، بنسبة إنخفاض قدرها 21 % وذلك لوجود عدد من عربات الركاب تحت الإصلاح، وهالكة، وخردة  .

 

عدد الركاب داخل وخارج المدن
 

 بلغ إجمالى عدد الركاب 2.17 مليار  راكب عام 2016/2017 مقابل 2.16 مليار  راكب عام 2015/2016، بنسبة زيادة قدرها 0.4 %.بلغت نسبة عدد الركاب فى المركبات ( الأتوبيس - المينى باص ) 44.8 %، مترو الأنفاق 40.7%، السكك الحديدية 11.2 %، باقى وسائل النقل 3.3% من  الإجمالى عام 2016/ 2017 .

 

عدد الركاب بالخطوط الدولية
 

 بلغ عدد الركاب 164.3 ألف راكب عام 2016/2017، مقابل  128.8  ألف راكب عام 2015/2016، بنسبة  زيادة قدرها 27.6 %  ويمثل أعلى عدد ركاب فى خط القاهرة – نويبع، حيث بلغ عدد الركاب 76.1 ألف راكب.


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