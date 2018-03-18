الأمن العام ينفذ الحكم فى 37 ألف هارب

مخدرات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط "101 قضية مخدرات، 53 متهم ومراقب هاربين، إعادة سياراتين مُبلغ بسرقتهما وتنفيذ 37255 حكم قضائى متنوع".
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
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