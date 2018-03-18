الأمن الأوكرانى يطرد صحفية روسية ويحظر دخولها البلاد لمدة 3 أعوام







كييف أ ش أ

أعلنت هيئة الأمن الأوكرانى طرد الصحفية الروسية، فى القناة "روسيا 24" نتاليا جونتشيروفا وحظرها من دخول البلاد لمدة 3 أعوام.

وقالت الهيئة فى بيان، أوردته قناة روسيا اليوم الليلة، إن أفراد الأمن الخاص فى أوكرانيا أوقفوا الصحفية فى القناة التلفزيونية الروسية، مشيرا إلى أن الصحفية جونتشيروفا سلطت الضوء على الأوضاع فى أوكرانيا وأعدت 4 أفلام ضللت فيها الرأى العام والدولى ، حسب الاتهام.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تطور فيه الحكومة الأوكرانية مشروع قرار بشأن إنهاء التعاون الاقتصادى مع الاتحاد الروسى، وتتهم أوكرانيا روسيا بدعم الانفصاليين فى الشرق الأوكرانى بالإضافة إلى عدم اعترافها بضم موسكو لشبه جزيرة القرم والتى وصفته بالأمر غير المشروع ودائما ما تطلق أوكرانيا على تلك المناطق كلمة "المحتلة".