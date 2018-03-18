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الأكاديمية العربية تستضيف اليوم المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات

الأحد، 18 مارس 2018 06:00 ص
الأكاديمية العربية تستضيف اليوم المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات المهندس هشام عرفات وزير النقل





كتب رضا حبيشى
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ينطلق اليوم الأحد بالإسكندرية فعاليات ‏المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات السابع "مارلوج 7"، والذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على مدار ٣ أيام من اليوم حتى الثلاثاء بالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسليا وهيئة قناة السويس، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية .

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية أن ‏الأكاديمية حرصت على عقد المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات‎ ‎بهدف جذب المتخصصين والمهتمين بكل ‏ما يتعلق بنواحى التنمية المستدامة فى تطوير وإدارة البيئة والموانئ البحرية، لافتًا إلى أن المؤتمر ‏الدولى للنقل البحرى واللوجستيات يشارك فيه نخبة من المتخصصين فى هيئات الموانئ وشركات النقل البحرى ‏على المستوى المحلى والإقليمى والدولي

وأضاف عبد الغفار أن مارلوج يعتبر ‏إحدى المناسبات الفريدة لتجمع صناع القرار لتبادل الآراء والخبرات والتوقعات مما يساعد فى الاستجابة والتفاعل ‏مع هذه المستجدات والمتغيرات وبما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة فى الشرق الأوسط.‏

 

 

 


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الاكاديمية العربية

الاسكندرية

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