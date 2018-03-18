اقراص مهدئة تنهى حياة موظف بشركة مياة الشرب بالبحيرة

جثه -ارشيفية
البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة
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استقبل قبل قليل ، مستشفي المحمودية العام بمحافظة البحيرة، موظف بشركة مياة الشرب مصاب بتسمم وتوفي فور وصوله وتبين تناوله جرعة زائدة من اقراص مهدئة لكونه يعاني من مرض نفسي
وكان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير امن البحيرة اخطارا من مركز شرطة المحموديه من المستشفى العام بوصول خالد ع ح 47 سنة موظف بشركة مياه الشرب فرع المحمودية ومقيم قرية فيشا بدائرة المركز مصاب بإدعاء تناول جرعه زائده من أقراص مهدئه وتوفي فور وصوله المستشفى
وبسؤال زوجته سناء ف ال 47 سنة ربة منزل، شقيقه عوض 50 سنة فلاح ومقيما بذات الناحيه قررا بتناول المتوفي جرعه زائدة من أقراص مهدئة لكونه يعاني من مرض نفسي ويعالج منه منذ فتره ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك
وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفه مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاه هبوط حاد بالدوره الدمويه والقلب نتيجه تناول جرعه زائده من أقراص مهدئه ولا توجد شبهه جنائية وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة
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