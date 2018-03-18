افتتاح 60 مشروعا جديدا فى الفيوم خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة







الفيوم – رباب الجالي

شهدت محافظة الفيوم خلال الشهر الجارى، افتتاح عدد من المشروعات، كما سيتم افتتاح عدد آخر من المشروعات بمناسبة احتفالات عيد الفيوم القومى.

من جانبه، صرح الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، أن المشروعات التى تم افتتاحها فعليا بمدينة الفيوم هى:

1. كورنيش لطف الله

2. حديقة منشاة عبد الله

3. مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد التواب بمنشاة عبد الله

4. تسليم عقود أراضي بالحي المتميز

5. افتتاح مقر الحي المتميز

6. وحدة مرور دمو ( مع مساعد وزير الداخلية )

7. وحدة طب الأسرة بالعامرية

8. ميدان عبد الرحيم شحاتة

9. شارع سعد زغلول

10. مدرسة الفيوم الزراعية ( مسرح + ملعب )

11. ميدان نادى قارون

12. مستشفى الشفاء بجمعية صلاح الدين

وفى مركز ومدينة إبشواى أكد المحافظ أنه تم افتتاح مشروعات تشمل: 1. مدرسة سنرو القبلية الابتدائية 2. الطريق الربع دائرى 3. مسجد الإخوة بمدينة أبشواى 4. مسجد مجلس المدينة 5. منفذ البيع الدائم بمدرسة الزراعة 6. مدرسة أبوكساه الابتدائية 7. مسجد اللوكانده بالخالدية 8. مدرسة الياس الجديدة 9. المرحلة الأولى لمشروع تطوير كورنيش شكشوك السياحى 10. طريق شكشوك / الملاحات 11. مدرسة طبهار الثانوية 12. ملعب مركز شباب طبهار

ولفت محافظ الفيوم الي أن المشروعات التي سيتم افتتاحها بمركز ومدينة سنورس تشمل :

1. افتتاح عدد 2 عمارة سكنية

2. وضع حجر أساس لمشروع الشاطئ العام على بحيرة قارون

3. كافيتيريا اللسان

4. القاعة البانورامية

5. المدرسة اليابانية

6. مدرسة بيهمو للتعليم الأساسي

7. مدرسة بيهمو الإعدادية

8. مدرسة بني عتمان الابتدائية

9. افتتاح توسعة المدرسة الفنية الثانوية بنات سنورس ومنفذ توزيع المنتجات

10. افتتاح مبني التأمينات والمعاشات بمدينة سنورس

11. افتتاح الوحدة الصحية بسنهور البحرية

12. رصف طريق سنورس / ترسا / سنهور القبلية

13. مشروع تكريك بحيرة قارون

وعن مشروعات مركز ومدينة طامية لفت المحافظ إلى أنها تشمل:

1. رصف طريق قصر رشوان

2. رصف الطريق المؤدى لمركز شرطة طامية

3. رصف طريق كفر محفوظ / طامية / الروضة

4. افتتاح قسم القلب بمستشفى طامية المركزى

5. رصف شارع السوق القديم

6. رصف شارع المرور

7. المدرسة الثانوية الزراعية ( منفذ + ملعب)

8. منفذ المدرسة الثانوية الفنية

9. وضع حجر أساس عمارة سكنية

10. توزيع عقود ( 19 ) عمارة سكنية

كما أشار المحافظ إلى أنه يوجد عدد من المشروعات سيتم افتتاحها بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم تشمل

1. افتتاح شركة ايبك بترويليوم للصناعات المعدنية

2. افتتاح شركة الفراعنة للأسفنج

3. افتتاح شركة اورجانيك جرين للصناعات الغذائية

4. افتتاح شركة ايجيبت اوسكار للغزل والنسيج

وعن مشروعات مركز ومدينة إطسا أكد المحافظ أنها تشمل

1. افتتاح مدرسة دفنو الاعدادية

2. افتتاح 21 عمارة سكنية بشدموه

3. تفقد رصف طريق تطون – بحر البشوات

4. تسليم منازل مشروع تحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية

وفي مركز ومدينة يوسف الصديق سيتم افتتاح مشروعات

1. مدخل قرية تونس

2. مسجد النور بمفارق قارون

3. مسجد الجواهرجي

4. وضع حجر اساس 4 عمارات سكنية

5. رصف طريق جبل سعد / الشواشنة