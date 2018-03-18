افتتاح الملتقى الـ 24 لتدريب طلاب الجامعات العربية

حيث تأسس المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية عام 1992، بهدف تشجيــع الجامعات أعضاء الاتحاد والهيئـات المختلفة في الوطن العربي على توفير فرص لتدريب طلاب الجامعات العربية، التدريب الملائـم لدراساتهم طبقا للقواعد التي تضعها الجامعات والهيئات التي ترغب في توفير فرص التدريب، ويضم المجلس في عضويته جامعة المنيا والعديد من الجامعات المصرية والتي وصل عددها إلي 38 جامعة مابين حكومية وخاصة .

وأوضح الدكتور أبو المجد بأن مشاركة جامعة المنيا تأتي لتعزيز التبادل الطلابي بين الجامعات العربية والمصرية، من خلال الحلقات النقاشية ضمن فعاليات الملتقي حول العديد من الموضوعات المختلفة، وتبادل عروض التدريب بين ممثلي الجامعات العربية المشاركين، والمساعدة في التدريب الميدانى واستعراض التحديات والمعوقات التي تواجه التبادل الطلابي وآليات التطوير.

ويشارك بالملتقي جامعات من 7 دول عربية شقيقة هي الأردن، والإمارات، والعراق والجزائر وسلطنة عمان وفلسطين واليمن بالإضافة إلي الجامعات المصرية.