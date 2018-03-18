افتتاح الملتقى الـ 24 لتدريب طلاب الجامعات العربية

افتتاح الملتقى الـ 24 لتدريب طلاب الجامعات العربيةالأحد، 18 مارس 2018 04:24 م
جانب من الملتقى
المنيا- حسن عبد الغفار
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شهد الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا إفتتاح ملتقى تبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية في دورته الرابعة والعشرين، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلي 20 مارس الجاري تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتستضيف أعماله جامعة الزقازيق.
حيث تأسس المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية عام 1992، بهدف تشجيــع الجامعات أعضاء الاتحاد والهيئـات المختلفة في الوطن العربي على توفير فرص لتدريب طلاب الجامعات العربية، التدريب الملائـم لدراساتهم طبقا للقواعد التي تضعها الجامعات والهيئات التي ترغب في توفير فرص التدريب، ويضم المجلس في عضويته جامعة المنيا والعديد من الجامعات المصرية والتي وصل عددها إلي 38 جامعة مابين حكومية وخاصة .
وأوضح الدكتور أبو المجد بأن مشاركة جامعة المنيا تأتي لتعزيز التبادل الطلابي بين الجامعات العربية والمصرية، من خلال الحلقات النقاشية ضمن فعاليات الملتقي حول العديد من الموضوعات المختلفة، وتبادل عروض التدريب بين ممثلي الجامعات العربية المشاركين، والمساعدة في التدريب الميدانى واستعراض التحديات والمعوقات التي تواجه التبادل الطلابي وآليات التطوير.
ويشارك بالملتقي جامعات من 7 دول عربية شقيقة هي الأردن، والإمارات، والعراق والجزائر وسلطنة عمان وفلسطين واليمن بالإضافة إلي الجامعات المصرية.
حضر إفتتاح الملتقى الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية المنتخب والدكتور خميسي حميدي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية بالإضافة إلى رؤساء الجامعات المشاركة.
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