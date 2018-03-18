افتتاح أعمال ملتقى تدريب طلاب الجامعات العربية بشرم الشيخ







الشرقية - حمدى عبد العظيم

بدأت صباح اليوم أعمال الملتقى الرابع والعشرين، لتبادل طلاب الجامعات العربية الذي ينظمه المجلس العربي للتدريب التابع لاتحاد الجامعات العربية ،وتستضيفه جامعة الزقازيق تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق.

ويقام المؤتمر ، خلال الفترة من 17 إلي 20 مارس الجاري بمشاركة 7 جامعات من دول عربية شقيقة هي الأردن ، والإمارات ، والعراق والجزائر وسلطنة عمان وفلسطين واليمن بالإضافة إلي الدول المضيفة مصر، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية المنتخب والدكتور خميسي حميدي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية.

وخلال الجلسة الافتتاحية رحب الدكتور خالد عبدالباري رئيس الجامعة في كلمته برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة وقدم التهنئة للدكتور عمرو عزت سلامة لانتخابه أمينا عاما لاتحاد الجامعات العربية ، كما قدم الشكر للدكتور سلطان أبو عرابي الأمين العام الحالي .

وأكد رئيس الجامعة علي أن هذا الملتقي يأتي لتعزيز التبادل الطلابي بين الجامعات العربية ،والمساعدة في التدريب الميداني والتأكيد على جودة برامج التدريب مشيرا إلي بعض إسهامات جامعة الزقازيق في مجال التدريب .

ومن جانبه قال الدكتور عمرو عزت سلامة، إن ما حدث من تغير في علاقات الطلاب والقواعد والتشريعات الجديدة في هذا المجال، لا سيما في الدول الأوروبية يجعلنا نسعى إلى الانتقال من تبادل التدريب إلى محاور ومجالات أخرى تكون علي رأس أولوياتنا في المرحلة المقبلة .

كما أشاد الدكتور خميسي حميدي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية بدور اتحاد الجامعات العربية المهم في أعمال المجلس حيث يهدف الاتحاد إلى خدمة الإنسان العربي حضاريا وثقافيا وروحيا ، وله اتصالات بالمشرق والمغرب وقدم رجالا ونخبا كثيرة في شتي المجالات

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد القيسية مدير المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية إلي أن المجلس يهدف إلى تشجيع الجامعات الأعضاء على توفير فرص لتدريب الطلاب بالجامعات العربية والحصول على فرص للتدريب خارج الوطن العربي ومزايا سفرهم وإقامتهم وتشجيع الأنشطة العلمية والثقافية لطلبة الجامعات الأعضاء حيث ينظم المجلس فرص التدريب بشكل سنوي ملتقى لتبادل فرص التدريب وآخر في أحد التخصصات العلمية وتقديم مشاريع أبحاث بالإضافة إلي إفساح مجال للطلاب للتعرف على نظرائهم في الجامعات العربية بالإضافة إلي التدريب في مجال التخصص لمدة أربعة أسابيع.

كما قدم الدكتور بسام المحادين أمين عام المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل بالجامعات العربية عرضا للائحة تأسيس المنظمة وأنشطتها وتعليمات التبادل الطلابي مع الاتحاد الأوروبي وكيفية التوسع فيه وسبل تعزيز التعاون بين المنظمة والمجلس العربي للتدريب .

وتناولت الدكتورة سعاد عبد الخالق نائب رئيس جامعة النهضة التحديات والمعوقات التي تواجه التبادل الطلابي وآليات التطوير والتحديث وعوامل النجاح وقدمت بعض النماذج للتبادل الطلابي بين جامعة النهضة وبعض الجامعات العربية.