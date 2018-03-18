اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد







يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأحد، منها متابعة اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة بالخارج، وموافقة الحكومة على الموازنة العامة للدولة وطرح 20 شركة و3 بنوك فى البورصة، وتحذير هيئة الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة غدا، ومؤشرات فوز الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالرئاسة، والاحتفاء بالنجم العالمى محمد صلاح.





الوطنية للانتخابات: انتهاء الماراثون الرئاسى فى الخارج اليوم.. وبدء الفرز وتجميع الأصوات





الحكومة توافق على طرح من 20شركة بالبورصة بـ 100 مليار جنيه وترفع الموازنة العامة للبرلمان





وزير خارجية مصر: نتحرك لتوحيد الجيش الليبى.. ونظيره الإماراتى: قطر منصة للإرهاب





قطع المياه عن 15 منطقة بالجيزة لمدة 24 ساعة الثلاثاء المقبل





استطلاعات روسية: بوتين يفوز بولاية رابعة بنسبة 73%

الرئيس السورى بشار الأسد يزور موقع الجيش فى الغوطة الشرقية





الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة





الزمالك يودع الكونفدرالية أمام بطل إثيوبيا بركلات الترجيح





الخطيب يكرم أساطير الأهلى.. ويؤكد: تركى آل الشيخ محب لمصر والأهلى وقدم دعما غير مسبوق





محمد صلاح لليوم السابع: جيل المنتخب قادر على إسعاد المصريين فى المونديال