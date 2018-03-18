video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 11:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 18 مارس 2018 09:47 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد





إضافة تعليق

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأحد، منها متابعة اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة بالخارج، وموافقة الحكومة على الموازنة العامة للدولة وطرح 20 شركة و3 بنوك فى البورصة، وتحذير هيئة الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة غدا، ومؤشرات فوز الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالرئاسة، والاحتفاء بالنجم العالمى محمد صلاح.

 

1
 

الوطنية للانتخابات: انتهاء الماراثون الرئاسى فى الخارج اليوم.. وبدء الفرز وتجميع الأصوات

 

2
 

الحكومة توافق على طرح من 20شركة بالبورصة بـ 100 مليار جنيه وترفع الموازنة العامة للبرلمان

 

3
 

وزير خارجية مصر: نتحرك لتوحيد الجيش الليبى.. ونظيره الإماراتى: قطر منصة للإرهاب

 

4
 

قطع المياه عن 15 منطقة بالجيزة لمدة 24 ساعة الثلاثاء المقبل

 

5
 

استطلاعات روسية: بوتين يفوز بولاية رابعة بنسبة 73%

 

6

الرئيس السورى بشار الأسد يزور موقع الجيش فى الغوطة الشرقية

 

7
 

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

 

8
 

الزمالك يودع الكونفدرالية أمام بطل إثيوبيا بركلات الترجيح

 

9
 

الخطيب يكرم أساطير الأهلى.. ويؤكد: تركى آل الشيخ محب لمصر والأهلى وقدم دعما غير مسبوق

 

10
 

محمد صلاح لليوم السابع: جيل المنتخب قادر على إسعاد المصريين فى المونديال

 


إضافة تعليق

السيسي

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2018

المصريين بالخارج

محمد صلاح

الاهلي

الخطيب

اخبار عاجلة

اخبار مصر

الزمالك

ديتشا

اخبار الزمالك

بوتين




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة