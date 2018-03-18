اضبط مخالفة.. إهدار مياه الشرب فى وجود محافظ القاهرة (فيديو وصور)

كتب سيد الخلفاوى – تصوير أسامة طلعت

على الرغم من تكرار تحذير المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، من توقيع غرامات مالية كبيرة على من يسىء التصرف فى استخدام مياه الشرب، ودعوته لأهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك وتوجيه رؤساء الأحياء برصد المخالفين، إلا أن حديقة ميدان عابدين المقابلة لديوان عام محافظة القاهرة، والتى يمر عليها المحافظ يوميا غارقة فى المياه بشكل يومى، وذلك لاستخدام طريقة الرى بالغمر بـ"الخرطوم" مع استمرار فتح "ماسورة مياه" وسط الحديقة.

وأكد محافظ القاهرة فى اجتماعه الأخير، على رئيسى هيئة النظافة، والحدائق المتخصصة بمنع رى الحدائق باستخدام "الخرطوم"، والعمل على استخدام رشاشات لتوفير المياه، ورغم ذلك تروى الحديقة المقابلة لديوان المحافظة بالطرق القديمة التى تهدر المياه وليس هذا فقط، حيث رصد اليوم السابع غرق الحديقة بالمياه بسبب ريها بالغمر، ووجود "بركة" مياه وسط الحديقة بسبب فتح حنفية الرى المستمر.

كان محافظ القاهرة عقد لقاء صحفيا أمس، بجوار حديقة ميدان عابدين، خلال افتتاحه المرحلة الأولى للأتوبيس بدورين، ويوجد فى خلفية صور كاميرات الإعلام، عامل يروى الحديقة مستخدما "خرطوم" ما أغرقها بالكامل، على الرغم من وجوف المحافظ على بعد خطوات منه.