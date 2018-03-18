video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 06:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اضبط مخالفة.. إهدار مياه الشرب فى وجود محافظ القاهرة (فيديو وصور)

الأحد، 18 مارس 2018 05:17 م
اضبط مخالفة.. إهدار مياه الشرب فى وجود محافظ القاهرة (فيديو وصور) اهدار المياه أمام محافظة القاهرة





كتب سيد الخلفاوى – تصوير أسامة طلعت
إضافة تعليق

على الرغم من تكرار تحذير المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، من توقيع غرامات مالية كبيرة على من يسىء التصرف فى استخدام مياه الشرب، ودعوته لأهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك وتوجيه رؤساء الأحياء برصد المخالفين، إلا أن حديقة ميدان عابدين المقابلة لديوان عام محافظة القاهرة، والتى يمر عليها المحافظ يوميا غارقة فى المياه بشكل يومى، وذلك لاستخدام طريقة الرى بالغمر بـ"الخرطوم" مع استمرار فتح "ماسورة مياه" وسط الحديقة.

وأكد محافظ القاهرة فى اجتماعه الأخير، على رئيسى هيئة النظافة، والحدائق المتخصصة بمنع رى الحدائق باستخدام "الخرطوم"، والعمل على استخدام رشاشات لتوفير المياه، ورغم ذلك تروى الحديقة المقابلة لديوان المحافظة بالطرق القديمة التى تهدر المياه وليس هذا فقط، حيث رصد اليوم السابع غرق الحديقة بالمياه بسبب ريها بالغمر، ووجود "بركة" مياه وسط الحديقة بسبب فتح حنفية الرى المستمر.

كان محافظ القاهرة عقد لقاء صحفيا أمس، بجوار حديقة ميدان عابدين، خلال افتتاحه المرحلة الأولى للأتوبيس بدورين، ويوجد فى خلفية صور كاميرات الإعلام، عامل يروى الحديقة مستخدما "خرطوم" ما أغرقها بالكامل، على الرغم من وجوف المحافظ على بعد خطوات منه.

 
اهدار المياه امام محافظة القاهرة
اهدار المياه امام محافظة القاهرة

رى حديقة عابدين بطرق تهدر المياه
رى حديقة عابدين بطرق تهدر المياه

غرق حديقة عابدين فى المياه
غرق حديقة عابدين فى المياه

غمر الحديقة بالمياه رغم تحذير المحافظ
غمر الحديقة بالمياه رغم تحذير المحافظ

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الصرف الصحى بالقاهرة: ترشيد استهلاك المياه يحتاج لتضافر الجميع

محافظ القاهرة يقرر إيقاف سيارات "رش الشوارع" ترشيدا لاستهلاك المياه

المياه

ترشيد الاستهلاك

اخبار القاهرة

ميدان عابدين

عابدين

محافظ القاهرة

مياه الشرب




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

آلاف الناخبين يتوافدون على مقر سفارة مصر بالكويت بعد انتهاء أعمالهم الرسمية

آلاف الناخبين يتوافدون على مقر سفارة مصر بالكويت بعد انتهاء أعمالهم الرسمية

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة