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الأحد، 18 مارس 2018 02:46 م
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ارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية الروسية فى موسكو لـ18.14%

الأحد، 18 مارس 2018 01:42 م
ارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية الروسية فى موسكو لـ18.14% الرئيس الروسى فلاديمير بوتين





كتب مؤمن مختار
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ارتفعت نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018، حيث بلغت نسبة إقبال الناخبين فى العاصمة الروسية موسكو 12.00 بتوقيت موسكو 18.14%.
 
 
انتخابات روسيا (2)
انتخابات روسيا 
 
وقالت رئيس لجنة الانتخابات فى مدينة موسكو فالنتين جوربونوف، إن نسبة الإقبال عند الساعة 12.00 كانت 18.14% مقارنة مع عام 2012 بزيادة 5%.
 
انتخابات روسيا (3)
انتخابات روسيا 
 
وانطلقت فى روسيا اليوم الأحد، انتخابات الرئاسة الروسية لعام 2018، بعد انتهاء التصويت فى الخارج، ويتوجه الناخبون الروس إلى مراكز الاقتراع واللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، فى انتخابات محسمومة للرئيس الروسى الحالى فلاديمير بوتين.
 
 
انتخابات روسيا (4)
انتخابات روسيا 

انتخابات روسيا (5)
انتخابات روسيا 

انتخابات روسيا (6)
جانب من الانتخابات الروسية 

انتخابات روسيا (7)
انتخابات روسيا 

انتخابات روسيا (8)
انتخابات روسيا 

انتخابات روسيا (9)
انتخابات روسيا 

انتخابات روسيا (10)
انتخابات روسيا 

انتخابات روسيا (11)
انتخابات روسيا 

انتخابات روسيا (12)
انتخابات روسيا 
 
 
 
 

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