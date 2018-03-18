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ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 10701

الأحد، 18 مارس 2018 06:00 ص
ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 10701 ماكينات صراف آلى





كتب – أحمد يعقوب
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ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 10701 ماكينة فى نهاية شهر يونيو 2017، مقابل 9031 بنهاية يونيو 2016، بزيادة قدرها 1670 ماكينة خلال عام، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.
 
وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى، لـ"اليوم السابع"، إن هناك تعليمات بأن يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات من البنك المركزى، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات، لافتًا إلى أن نظام عمل الماكينات يبلغ بمنسوب النقدية بالماكينات للتحرك بتغذيتها عند الوصول إلى حد معين.
 
وأضاف المصدر، أن شبكة ماكينات الصراف الآلى على مستوى كافة محافظات الجمهورية، تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.

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