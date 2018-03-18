ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوعالأحد، 18 مارس 2018 10:11 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.57%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.63%.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13%.
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة ارتد بالفعل من مستوى الدعم 16,750 نقطة ليغلق أعلى مستوى 17,000 نقطه مرة أخرى نهاية جلسات الأسبوع الماضى، بدعم من السهم الأثقل وزناً بالمؤشر مثل التجارى الدولى الذى وصل لمستويات جديدة فى جلسة الخميس، مما يؤهل المؤشر للارتفاع بدوره نحو مستويات 18,000 نقطة.
غير أن مباشر رجحت، فى تقريرها اليومى، تعرض المؤشر الرئيسى لحركة عرضية قصيرة المدى بين مستويات 17,200-16,70 نقطة قبل الصعود، ونصحت المستثمرين بسوق المال المصرى، بالمتاجرة الحذرة مع مراعاة مستويات إيقاف الخسائر.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة