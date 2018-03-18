ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع







كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.57%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.63%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة ارتد بالفعل من مستوى الدعم 16,750 نقطة ليغلق أعلى مستوى 17,000 نقطه مرة أخرى نهاية جلسات الأسبوع الماضى، بدعم من السهم الأثقل وزناً بالمؤشر مثل التجارى الدولى الذى وصل لمستويات جديدة فى جلسة الخميس، مما يؤهل المؤشر للارتفاع بدوره نحو مستويات 18,000 نقطة.

غير أن مباشر رجحت، فى تقريرها اليومى، تعرض المؤشر الرئيسى لحركة عرضية قصيرة المدى بين مستويات 17,200-16,70 نقطة قبل الصعود، ونصحت المستثمرين بسوق المال المصرى، بالمتاجرة الحذرة مع مراعاة مستويات إيقاف الخسائر.