اتحاد بلديات هولندا: رؤية مصر 2030 تتفق مع الرؤية العالمية للتنمية المستدامة







كتب سيد الخلفاوى

قال بيتر كنيب، مدير الفرع الدولى لاتحاد البلديات الهولندية، إن رؤية مصر 2030 التنموية تتفق مع الرؤية العالمية للتنمية المستدامة، مضيفا أن هولندا لديها 350 رئيس بلدة يعملون بشكل تطوعى لدعم التنمية المحلية وتلقى مشكلات المواطنين بالمتابعة الدورية للمجتمعات المحلية.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر تعزيز التنمية المحلية واللامركزية فى مصر والمقام الآن بأحد فنادق القاهرة، إن بلاده قدمت دورات وندوات لرفع المستوى التأهيلى والتدريبى فى عدد من المحافظات المصرية كالمنيا والإسماعيلية والدقهلية والمنوفية.

ولفت إلى أن كل البلديات تعمل فى إطار واحد وخطة شاملة للتنمية كمثال بلدة امستردام تعمل بالتنسيق مع الحكومة الهولندية لتنمية المجتمعات المحلية فى العديد من الخدمات للمواطنين سواء مشروعات أو توفير فرص عمل وحل مشكلات.

وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية فى هولاندا فى بعض البلديات مثل بلدة بن هورفاد هوفن، بها 8400 نسمة وبها 4 جامعات لتعليم صناعة السيارات.