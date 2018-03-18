video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 12:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ائتلاف أولياء الأمور: 5.6% وافقوا على تطبيق الثانوية التراكمية

الأحد، 18 مارس 2018 12:08 م
ائتلاف أولياء الأمور: 5.6% وافقوا على تطبيق الثانوية التراكمية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى





كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

أعلنت  حملات وائتلافات أولياء الأمور النتائج الأولية لرصد رأى المجتمع فيما تم عرضه من أفكار ومقترحات تخص نظام الثانوية التراكمية أو المعدلة المزمع تطبيقه من العام القادم، موضحة، إنه الأغلبية رفضت نظام الثانوية التراكمية على ثلاث سنوات وفضلت نظام العام الواحد بنسبة 94.4 % بينما وافق 5.6 % فقط على نظام التراكمية.

قال الائتلاف فى بيان له إن جميع فئات المجتمع شاركت فى نتائج الاستبيان من مختلف المحافظات، حيث وصلت نسبة مشارك  أولياء الأمور 79 % من إجمالى الأصوات والطلاب بنسبة 11.70 % و المعلمين بنسبة 6.10 % والخبراء و المهتمين بنسبة 3.20 % من إجمالى الأعداد.

وأوضح الاتحاد أنه تم طرح العديد من موضوعات البحث الخاصة بأفكار النظام الجديد لبيان مدى صعوبة و تطبيق تلك الأفكار على أرض الواقع للتعليم المصرى و جاءت النتائج الاولية على سبيل المثال لا الحصر لبعض بنود الاستفتاء على النحو التالى :-

بالنسبة لمدى تناسب و موائمة المناهج المصرية مع الثانوية التراكمية لا تتناسب بنسبة وصلت إلى 93.7%  و 2.1% مناسبة.

و قالت الأغلبية الرافضة إن المناهج كارثية و لا يمكن تطبيقها على التجربة الجديدة من حيث الكم و الكيف و يجب تغيير المناهج، كما يرى البعض الآخر ضرورة تقليل الحشو الزائد ومراجعة المناهج بما يتناسب مع المدة الزمنية للتدريس و المرحلة العمرية للطلاب قبل الشروع فى التغيير .

وقال الائتلاف انه بالنسبة للبنية التكنولوجيا وشبكات إنترنت ال 4G حسب المناطق، فإن  نسبة 62.5 % أكد أنها سيئة و ١٩٪ غير متوفرة فى المناطق  و 14% مقبولة و4.5 % جيدة.

وأكد الائتلاف  أن هناك مناطق فى الصعيد والمحافظات الحدودية والمناطق النائية تعانى من سوء شبكات المحمول وصل إلى أن ابراج تغذية الشبكات ليست مجهزة ببطاريات شحن تعمل فى حالة انقطاع الكهرباء اذا انقطعت الكهرباء انقطع معها شبكة المحمول .

وبرر الرافضون أسباب رفضهم للثانوية  التراكمية على أنه يحمل الطلاب وأولياء الامور أعباء نفسية و مادية وسوف تزيد من انتشار الدروس الخصوصية حتى من يوافق على النظام البعض منهم يرفض التراكمية كبداية تجربة .

وتؤكد الحملة على أنه شاركت أعداد ليست بالقليلة من أولياء أمور وطلاب الجاليات المصرية بالخارج و تدعم الحملة طلبهم بالكشف عن مصيرهم و مصير ابنائنا بالخارج تجاه تلك الأفكار المطروحة على المجتمع .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جولة مفاجئة لوكيل تعليم أسيوط لمتابعة سير العمل بالمدارس

النائب بدوى النويشى يقدم مذكرة لوزير التعليم بسبب توقف ترميم مدرسة ببنى سويف

"تعليم القاهرة": توزيع الوجبة المدرسية على الطلاب خلال الأسبوع الجارى

التربية والتعليم

الثانوية العامة

الثانوية التراكمية

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة