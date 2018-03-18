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إقبال كثيف للمصريين فى ميلانو على التصويت بانتخابات الرئاسة

الأحد، 18 مارس 2018 09:51 م
إقبال كثيف للمصريين فى ميلانو على التصويت بانتخابات الرئاسة المصريون أمام السفارة المصرية بميلانو





كتب محمود احمد عطا
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توافد عدد كبير من المصريين بالخارج على انتخابات الرئاسة، أمام السفارة المصرية بميلانو، للمشاركة فى عمليات التصويت.
 
أمام القنصلية المصرية في ميلانو (1)
أمام القنصلية المصرية في ميلانو 

أمام القنصلية المصرية في ميلانو (2)
أمام القنصلية المصرية في ميلانو 
 
 وشارك القارئ إسلام أحمد، مقيم  بميلانو، بمجموعة صور عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، تظهر مشاركة كبيرة من قبل المصريين داخل  بالسفارة جمهورية مصر العربية اليوم بميلانو، لانتخابات الرئاسية لعام 2018.
 

أمام القنصلية المصرية في ميلانو (3)
أمام القنصلية المصرية في ميلانو 
 
 

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