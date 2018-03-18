إغلاق الصناديق بجنوب أفريقيا والحضور يزيد بنسبة كبيرة عن الانتخابات السابقة







كتب أحمد جمعة

أغلقت سفارة مصر فى "جنوب أفريقيا" فى تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، باب لجنة الاقتراع فى مقر السفارة المصرية فى "بريتوريا"، وبدأت أعمال المُطابقة والفرز والعد فى مقر اللجنة برئاسة السفير المصرى فى "جنوب أفريقيا" وأعضاء اللجنة الانتخابية.

وأكد السفير "شريف عيسى"، أنه تم إغلاق لجنة الاقتراع فى الموعد المُحدد، وأنه جارى فى الوقت الحإلى القيام بأعمال ألفرز والعد لأوراق الاقتراع.

وأشار "عيسى" أن المواطنين المصريين توافدوا خلال أيام التصويت إلى مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن السفارة المصرية عملت على تمكين المواطنين المصريين فى "جنوب أفريقيا" من التصويت الآنتخابى بشكل سريع، وأضاف "عيسى" أن السفارة المصرية فى "بريتوريا" بكامل أعضائها كانوا على استعداد كامل فى أيام التصويت لاستقبال أبناء الجالية المصرية، مؤكداً أن اللجنة الآنتخابية عملت فى الأوقات المقررة للتصويت، ولم تواجهها أية مشاكل خلال العملية.

ونوه "عيسى" إلى أن نسبة الإقبال زادت فى اليومين الثانى والثالث مقارنة باليوم الأول، مشيراً إلى أنهما يُمثلان العطلة الأسبوعية فى "جنوب أفريقيا"، وهو ما انعكس إيجابياً على نسبة التصويت فى اليومين الأخيرين مقارنة باليوم الأول.

وقدم السفير "شريف عيسى" الشكر إلى أبناء الجالية المصرية فى "جنوب أفريقيا" على مشاركتهم فى الآنتخابات مُشيراً إلى أن حرصهم على المشاركة تعكس مدى وعيهم وحسهم بواجبهم الوطنى الذى لمسه خلال اللقاءات المُباشرة معهم فى ألفترة السابقة على الآنتخابات، وأكد على أن ذلك انعكس بشكل كبير على نسبة الحضور التى زادت فى الآنتخابات الرئاسية 2018 بنسبة كبيرة مقارنة بالآنتخابات الرئاسية فى 2014.