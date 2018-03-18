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الأحد، 18 مارس 2018 08:39 ص
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إعصار يؤدى إلى قطع الكهرباء عن آلاف المنازل بأستراليا

الأحد، 18 مارس 2018 08:30 ص
إعصار يؤدى إلى قطع الكهرباء عن آلاف المنازل بأستراليا إعصار - أرشيفية





رويترز
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انقطعت الكهرباء عن نحو 25 ألف منزل فى مدينة داروين بشمال أستراليا، اليوم الأحد، بعد أن أدى إعصار مدارى إلى سقوط أشجار وإلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس وتأخير حركة النقل البحرى، فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

ونبهت السلطات سكان مدينة داروين عاصمة الإقليم الشمالى بأستراليا إلى ضرورة غلى الماء الذى يشربونه كإجراء وقائى بعد اجتياح الإعصار المدارى ماركوس المدينة برياح سرعتها 130 كيلومترا فى الساعة، يوم السبت.

وقالت حكومة الإقليم الشمالى، إن المدارس ستظل مغلقة يوم الاثنين، فيما استؤنفت الرحلات الجوية، اليوم الأحد، وعادت حركة النقل البحرى التجارية لطبيعتها، ومن جانبه، قال بيتر كلاسن، الخبير فى مكتب الأرصاد الجوية لـ"رويترز"، إن من المتوقع وصول الإعصار المحيط الهندى يوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة شديدة من الفئة الثالثة برياح سرعتها تتراوح بين 165 كيلومترا و224 كيلومترا فى الساعة.


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