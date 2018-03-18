إضافة وإحلال 181 فصلا جديدا بديروط بتكلفة 41 مليون جنيه







أسيوط - ضحا صالح

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إن مركز ديروط شهد إضافة وإحلال 181 فصلا دراسيا جديدا بعدد من مدارس المركز خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى الآن بتكلفة 41 مليون جنية تقريبا.

وأكد ياسر الدسوقى أن محافظة أسيوط شهدت طفرة فى الفترة الأخيرة فى مجال التوسع فى القطاع التعليمى بنطاق المحافظة بهدف تنمية وتطوير العملية التعليمية والحد من الكثافة فى الفصول.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تمت إضافة 9 فصول جديدة بمدرسة نزلة ضاهر الابتدائية بديروط بتكلفة مليون و492 ألف جنيه، كما تمت إضافة 9 فصول لمدرسة النصر الثانوية بصنبو بتكلفة مليون و689 ألف جنيه، وتمت إضافة 41 فصل بمجمع مدارس على كيلانى بديروط بتكلفة 7 مليون و398 ألف جنيه.

وأضاف ياسر الدسوقي أنه تمت إضافة 6 فصول بمدرسة بنى يحى بحرى بديروط بتكلفة 3 ملايين و138 ألف جنيه، كما تم عمل إحلال جزئى لعدد 17 فصلا بمدرسة أبو جبل الإبتدائية بتكلفة 3 ملايين و977 ألف جنيه، فضلا عن إضافة 24 فصلا بمدرسة أم المؤمنين الإبتدائية المشتركة بديروط بتكلفة 4 ملايين و571 ألف جنيه و15 فصلا بمدرسة 25 يناير الإعدادية بتكلفة 3 ملايين و908 ألف جنيه و14 فصل بمدرسة رفاعة الطهطاوى الرسمية للغات بديروط بتكلفة 4 ملايين و112 ألف جنيه و10 فصول بمدرسة الشيخ شهيب عبدالناصر للتعليم الاساسى بتكلفة 4 ملايين و133 ألف جنيه و36 فصل بمدرسة زيد بن حارثة الابتدائية بديروط بتكلفة 6 ملايين و656 ألف جنيه.