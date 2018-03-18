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إصابة 6 مواطنين فى انقلاب سيارة بطريق السويس ـ العين السخنة

الأحد، 18 مارس 2018 09:47 ص
إصابة 6 مواطنين فى انقلاب سيارة بطريق السويس ـ العين السخنة حادث - أرشيفية





السويس- سيد نون
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أصيب 6 مواطنين فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس – العين السخنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان الواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة ميكروباص للانقلاب بطريق السويس – العين السخنة بجوار شركة البتروكيماويات.

وقامت قوات تأمين الطرق ومرور السويس بإزالة أثار الحادث من الطريق، من أجل الحفاظ على انتظام الحالة المرورية بالطريق.

وقال مصدر طبي، إن جميع المصابين في الحادث تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام، وجارى علاجهم، مضيفا أن هناك اثنين فى حالة حرجة بينهما سائق الميكروباص الذي دخل العناية المركزة.

 


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