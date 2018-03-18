إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 6 أشخاص، فى حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة بطريق دسوق في كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى دسوق العام لتلقى العلاج اللازم.

تبين إصابة صفاء سعيد الدمنهورى 19 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وأحمد رجب حجازى 33 سنة، بكسر مضاعف بالساق اليمنى، ومريم خالد البنا 18 سنة، بكدمة بالرأس، وسماح حمزة حمزة 25 سنة، باشتباه كسر بعظمة الأنف، وهدير أحمد ريحان، 19 سنة ، يجرح قطعى، ودينا جمعة عبد الحميد 19 سنة ، بسحجات وكدمات متفرقة، تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.