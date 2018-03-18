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الأحد، 18 مارس 2018 03:53 م
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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة على قطعة أرض بالفرافرة

الأحد، 18 مارس 2018 03:12 م
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة على قطعة أرض بالفرافرة مشاجرة -ارشيفية





الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أصيب 5  أشخاص بينهم سيدة بجروح وكدمات فى مشاجرة على قطعة أرض زراعية بقرية اللواء صبيح  التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.
 
وكان إخطار أمنى ورد  إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد من إدارة شرطة  النجدة يفيد بإصابة 4 مزارعين وسيدة في مشاجرة على قطعة أرض زراعية بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة وهم  "عبد الرسول.ع" 54 عام، و"حسنى. ع" 32 سنة و"إكرام.ح" 50 سنة طرف اول  كما أصيب من الطرف الآخر كل من "رفعت.ع" 28 سنة و"عبد الناصر.ع" 27 سنة طرف ثانى وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 
 

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