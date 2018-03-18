إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة على قطعة أرض بالفرافرة

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة على قطعة أرض بالفرافرةالأحد، 18 مارس 2018 03:12 م
مشاجرة -ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق
أصيب 5 أشخاص بينهم سيدة بجروح وكدمات فى مشاجرة على قطعة أرض زراعية بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.
وكان إخطار أمنى ورد إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد من إدارة شرطة النجدة يفيد بإصابة 4 مزارعين وسيدة في مشاجرة على قطعة أرض زراعية بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة وهم "عبد الرسول.ع" 54 عام، و"حسنى. ع" 32 سنة و"إكرام.ح" 50 سنة طرف اول كما أصيب من الطرف الآخر كل من "رفعت.ع" 28 سنة و"عبد الناصر.ع" 27 سنة طرف ثانى وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
إضافة تعليق
رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"
الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة