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إصابة 4 من عائلة فى مشاجرة للخلاف على منزل بطنطا

الأحد، 18 مارس 2018 09:07 م
إصابة 4 من عائلة فى مشاجرة للخلاف على منزل بطنطا مشاجرة - أرشيفية





الغربية - عادل ضرة
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شهدت منطقة قحافة ثان طنطا بمحافظة الغربية، نشوب مشاجرة بين 4 من أسرة واحدة، بسبب الخلاف بينهم على منزل، نتج عنها إصابة كل منهم للآخر باصابات متفرقة وتم ضبط أطراف المشاجرة.

تلقى اللواء طارق حسونة، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بورود إخطار من مستشفى طنطا الجامعى بوصول كل من شريف عز العرب السيد كشكول 30 سنة سائق مصاب بجرح طعني وجرح قطعى بفروة الراس، ياسر عز العرب السيد كشكول 32 سنة سائق مصاب بجرح وكسر مضاعف باليد اليمني وجروح متفرقة بالظهر والكتف الأيسر ( طرف اول )، والسيد محمد السيد محمد كشكول 32 سنة محصل بشركة مياة الشرب مصاب بجرح وقطع بالأوتار باليد اليمني، محمد السيد محمد كشكول 52 سنه خراط معادن مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمة بالعين اليمن ونزيف بالأنف (طرف ثان).

انتقل الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والقوة المرافقة له للمستشفى واتهم كل منهم الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات علي منزل تم تحرير محضر بالواقعه رقم 7604 لسنة جنح ثان طنطا، وأخطرت النيابة العامه للتحقيق.


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