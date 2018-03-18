إصابة 3 أشخاص فى إنقلاب سيارة ملاكى بالشيخ زايد







كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص إثر حادث إنقلاب سيارة ملاكى فى مدينة الشيخ زايد ،و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة الشيخ زايد بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .