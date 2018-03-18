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إصابة 3 أشخاص فى إنقلاب سيارة ملاكى بالشيخ زايد

الأحد، 18 مارس 2018 09:14 ص
إصابة 3 أشخاص فى إنقلاب سيارة ملاكى بالشيخ زايد انقلاب سيارة- أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 3 أشخاص إثر حادث إنقلاب سيارة ملاكى  فى مدينة الشيخ زايد ،و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة الشيخ زايد بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
 
 
 

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