إزالة 306 حالات تعد متنوعة خلال حملات مكبرة بالإسكندرية







كتب ــ محمود عبد الراضى

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عدة حملات أمنية مكبرة على مدار 5 أيام لتأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية المختلفة.

وأسفرت الجهود عن تأمين تنفيذ إزالة (306) حالات تعد متنوعة عبارة عن (هياكل خرسانية وحوائط). وتوالى جميع الأجهزة بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية ومنافع الرى والصرف والمجرى الملاحى لنهرالنيل وأملاك الدولة، وجميع التعديات والبنايات المخالفة للتراخيص.