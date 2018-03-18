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الأحد، 18 مارس 2018 12:50 م
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إزالة 306 حالات تعد متنوعة خلال حملات مكبرة بالإسكندرية

الأحد، 18 مارس 2018 12:44 م
إزالة 306 حالات تعد متنوعة خلال حملات مكبرة بالإسكندرية حملة إزالة - أرشيفية





كتب ــ محمود عبد الراضى
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وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عدة حملات أمنية مكبرة على مدار 5 أيام لتأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية المختلفة.
 
وأسفرت الجهود عن تأمين تنفيذ إزالة (306) حالات تعد متنوعة عبارة عن (هياكل خرسانية وحوائط). وتوالى جميع الأجهزة بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية ومنافع الرى والصرف والمجرى الملاحى لنهرالنيل وأملاك الدولة، وجميع التعديات والبنايات المخالفة للتراخيص.

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