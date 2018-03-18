إدارة الزيارات بمكتبة الإسكندرية تنظم الموسم الثالث لاحتفالية "افرح فى مكتبتك"







الإسكندرية جاكلين منير

تنظم إدارة الزيارات بقطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2018 ، الموسم الثالث لاحتفالية "افرح في مكتبتك" بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الأيتام، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية وتحت رعاية شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك).

تشمل الاحتفالية تقديم عرض فيلم "مكتبة الإسكندرية بين الماضي والحاضر والمستقبل" الذي يتناول تاريخ مكتبة الاسكندرية القديمة، ويغطي الخدمات التي تقدمها المكتبة، ويعطي نبذة عن الأقسام بداخل المكتبة، وتنتهي هذه الفقرة بأسئلة عن المكتبة، ويليها عرض المهرج تحت عنوان فقرة "بوزو وبامبا" الذي يقوم بالعديد من الألعاب السحرية والفقرات الكوميدية الممتعة للأطفال وينهيها بتقديم فقرة مسرح العرائس.

ويقدم مجموعة من شباب كلية طب وكليات أخري من مؤسسة ICANCERVIVE ، فقرة توعوية عن المأكولات الصحية والنظام الغذائي الصحي للوقاية من الأمراض. كما يقدم مركزTooth Town فقرة للتوعية بأهمية نظافة الأسنان، ويقدم مجموعة من الطلبة المشاركين من مدرسة "نوتردام دي سيون" فقرة "كورال". وسيتم في نهاية الاحتفالية توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين.