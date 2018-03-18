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إخوان ليبيا يحشدون لانتخابات الرئاسة ويفتحون النار على المرشح العارف النايض

الأحد، 18 مارس 2018 10:57 م
إخوان ليبيا يحشدون لانتخابات الرئاسة ويفتحون النار على المرشح العارف النايض العارف النايض





كتب - أحمد جمعة
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بدأت جماعة الإخوان فى ليبيا عبر القيادى بالجماعة، على الصلابى، الحشد للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة وإطلاق رؤية جديدة تحت عنوان "مقترح المشروع الوطنى للسلام والمصالحة".

وأكد مصادر ليبية، أن الصلابى وعدد من قيادات جماعة الإخوان يعدون لعقد اجتماعات فى تركيا لترتيب أوراق الجماعة قبل الإعلان عن موعد الانتخابات فى ليبيا، موضحة أن الجماعة بدأت حملة ممنهجة وتشويه لأى شخصية ليبية تهاجم الجماعة.

وفتحت وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان فى ليبيا، النار على سفير ليبيا السابق لدى الإمارات العارف النايض، والذى أعلن مؤخرا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة فى ليبيا.

وأكد العارف النايض، فى حوار سابق لـ"اليوم السابع"، أنه يمتلك فريقا مميزا من الشباب ووضع رؤية وبرنامج عمل متكامل تم العمل عليها من خلال مركز ليبيا للدراسات المتقدمة، مؤكدا أنها رؤية تحت عنوان «إحياء ليبيا» وهى رؤية متكاملة تشمل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، موضحا أنه تم انجاز الرؤية ويتم تحديثها بكفاءات ليبية شابة، مع الاستعانة بخبرات واستشارات أجنبية.

وفى سياق متصل، قالت وسائل إعلام تونسية، ان أنصار النظام السابق يستعدون لعقد مؤتمر صحفى، الاثنين، لتسليط الضوء على البرنامج المستقبلى والإصلاحى بليبيا، الخاص بسيف الإسلام القذافى، مرجحة حضور شخصيات مقربة من سيف الإسلام لطرح رؤيته بكامل فريق عمله.

 


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