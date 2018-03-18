إخلاء سبيل مطرب مهرجانات متهم بتشويه وجه شاب بالمطرية-أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى
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أمرت نيابة المطرية بإخلاء سبيل مطرب شعبى بكفالة ألف جنيه، أصاب شابا فى وجهه بمطواة، بسبب مشاجرة بينهما بمنطقة المطرية.
البداية بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الشباب بسبب خلافات بينهم ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن أحد طرفى المشاجرة مطرب مهرجانات شهير وله شقيق توأم نشبت بينه وبين شاب مشاجرة، فتدخل لإنقاذ أخيه وأصاب الشاب فى وجهه بسلاح أبيض، وتم نقل المجنى عليه للمستشفى لإسعافه، والقبض على المتهم وإحالته لنيابة المطرية التى قررت إخلاء سبيله.
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