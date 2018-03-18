إحلال وتجديد محطات صرف صحى بالوادى الجديد بتكلفة 33.5 مليون جنيه







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت المهندسة منى محمد على ، مدير إدارة متابعة المشروعات بديوان عام محافظة الوادى الجديد فى بيان لها اليوم الأحد، عن تنفيذ عدد من مشروعات الرصف الصحى بتكلفة 33 مليون و500 ألف جنيه، مشيرة إلى أن المشروعات تتضمن إحلال وتجديد خطوط انحدار شوراع صلاح سالم وشارع العدل وشارع بورسعيد بمركز الخارجة، بالإضاقة إلى إحلال وتجديد خط طرد بطول 400م من المحطة الرئيسية إلى الغابة الشجرية بتكلفة تقديرية 29,3 مليون جنيه.

وقالت مدير المشروعات إنه يتم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد محطتى رفع صرف صحى رئيسية بمركزى الفرافرة والداخلة بتكلفة تقديرية 3,4 مليون جنيه، حيث شمل المشروع محطة قرية الهنداو بالداخلة ومحطة قرية الكفاح بالفرافرة.

وأضافت مدير المشروعات أنه يتم أيضاً ، وفى السياق نفسه، إحلال وتجديد معامل محطات تنقية مياه شرب الخارجة 5 ومحطة الزهراء 2 ، بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحى القديمة بالخارجة بتكلفة تقديرية 675351 ألف جنيه، حيث بلغت أن نسب تنفيذ الأعمال فى المحطات الجارى الإحلال والتجديد بها ما بين 50% إلى 75 %.

وأوضحت أن تلك المشروعات تأتى فى إطار خطة المحافظة وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بضرورة الاهتمام بكافة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين واهمها صيانه وتطوير البنية التحتية بكافة مراكز المحافظة.