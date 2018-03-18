video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحلال وتجديد محطات صرف صحى بالوادى الجديد بتكلفة 33.5 مليون جنيه

الأحد، 18 مارس 2018 09:52 ص
إحلال وتجديد محطات صرف صحى بالوادى الجديد بتكلفة 33.5 مليون جنيه رصف طريق





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلنت المهندسة منى محمد على ، مدير إدارة متابعة المشروعات بديوان عام محافظة الوادى الجديد فى بيان لها اليوم الأحد، عن تنفيذ عدد من مشروعات الرصف الصحى بتكلفة 33 مليون و500 ألف جنيه، مشيرة إلى أن المشروعات تتضمن إحلال وتجديد خطوط انحدار شوراع صلاح سالم وشارع العدل وشارع بورسعيد بمركز الخارجة، بالإضاقة إلى إحلال وتجديد خط طرد بطول 400م من المحطة الرئيسية إلى الغابة الشجرية بتكلفة تقديرية 29,3 مليون جنيه.

وقالت مدير المشروعات إنه يتم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد محطتى رفع صرف صحى رئيسية بمركزى الفرافرة والداخلة بتكلفة تقديرية 3,4 مليون جنيه، حيث شمل المشروع محطة قرية الهنداو بالداخلة ومحطة قرية الكفاح بالفرافرة.

وأضافت مدير المشروعات أنه يتم أيضاً ، وفى السياق نفسه، إحلال وتجديد معامل محطات تنقية مياه شرب الخارجة 5 ومحطة الزهراء 2 ، بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحى القديمة بالخارجة بتكلفة تقديرية 675351 ألف جنيه، حيث بلغت أن نسب تنفيذ الأعمال فى المحطات الجارى الإحلال والتجديد بها ما بين 50% إلى 75 %.

وأوضحت أن تلك المشروعات تأتى فى إطار خطة المحافظة وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بضرورة الاهتمام بكافة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين واهمها صيانه وتطوير البنية التحتية بكافة مراكز المحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تنفيذ أول صندل عائم لحمل معدات تطهير برك الصرف الزراعى بالوادى الجديد

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة