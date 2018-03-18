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إحالة دعوى وقف نتيجة إعلان انتخابات نقابة المهندسين للمفوضين

الأحد، 18 مارس 2018 06:28 م
إحالة دعوى وقف نتيجة إعلان انتخابات نقابة المهندسين للمفوضين مجلس الدولة -أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى وقف نتيجة إعلان انتخابات نقابة المهندسين لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

اختصمت الدعوى المقامة من هشام جابر وحملت رقم 29020 لسنة 72 قضائية  رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، وطالبت بوقف إعلان نتيجة الانتخابات بالنقابة والتى جرت فى 2 مارس الجارى.


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