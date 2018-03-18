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إحالة أوراق مزارع للمفتى لقتله شخصين بسبب خلافات على قطعة أرض فى قنا

الأحد، 18 مارس 2018 04:59 م
إحالة أوراق مزارع للمفتى لقتله شخصين بسبب خلافات على قطعة أرض فى قنا الإعدام شنقا -أرشيفية





قنا – هند المغربى
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قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بإحالة أوراق مزارع إلى فضيلة المفتى، بتهمة قتل ابن عمه ونجله بقرية نجع عادى التابعة لحمرة دوم مركز نجع حمادى بسبب خلافات على قطعة أرض.

وتعود أحداث القضية إلى مايو 2016، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى، بلاغًا بمقتل دياب عوض على ونجله يحيى، مقيمان بقرية حمرة دوم بنجع حمادى، بعد إصابتهما بطلقات نارية، وأفادت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة "شحات.ح.ع" نجل عم المجنى عليه الأول، والذى أطلق النيران على المجني عليهما، بسبب خلافات على قطعة أرض، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيقات وقيدت الواقعة برقم 3374 لسنة 2016 كلى قنا.

وقررت النيابة إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات نجع حمادى وقيدت فيها برقم 22176 لسنة 2016 جنايات، وقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح العنتبلى، وعضوية حسام هاشم حسين، ووائل إسماعيل عرابى، وأمانة سر عبد اللطيف عبد الحميد، وحسين عبد المنعم، وأسامة الأمير، بإحالة أوراق المتهم إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى الحكم بالإعدام.


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