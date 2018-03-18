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إحالة أوراق عامل للمفتى والحكم عليه 15 إبريل بتهمة تصنيع الترمادول

الأحد، 18 مارس 2018 07:10 م
إحالة أوراق عامل للمفتى والحكم عليه 15 إبريل بتهمة تصنيع الترمادول المتهم ينتظر الحكم بإعدامه





كتب أمنية الموجى - أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد طه جابر، إحالة أوراق المتهم "م.ب" إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأى الشرع فى إعدامه بتهمة تصنيع الترامادول، وحددت جلسة 15 أبريل المقبل للنطق بالحك عليه وآخر.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد رضوان ومحمد عبد الحافظ، وأمانة سر عادل الشيخ وصبحى عبد الحميد.

وأسندت النيابة لكل من "م.ب"عامل كافتيريا، و"م.م" عاطل، إنتاج أقراص الترامادول بقصد الاتجار، وحيازة مواد مخدرة فى الأحوال الغير مصرح بها قانونا.

 

 


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