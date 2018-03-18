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الأحد، 18 مارس 2018 06:05 م
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إحالة أوراق سمسار عقارات للمفتى قتل زميله لخلافهما على مبالغ مالية بسفاجا

الأحد، 18 مارس 2018 05:00 م
إحالة أوراق سمسار عقارات للمفتى قتل زميله لخلافهما على مبالغ مالية بسفاجا مشنقة - أرشيفية





البحر الأحمر - عماد عرفة
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قضت محكمة جنايات البحر الأحمر بإحالة أوراق سمسار عقارات لمفتى الجمهورية بتهمة قتل زميله لخلافات على مبالغ مالية دفعها المجنى عليه للجانى مقابل قطعة أرض ورفض المتهم ردها.

 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن العميد دكتور منتصر عويضة، رئيس فرع الأمن العام بالبحر الأحمر آنذاك والعقيد صلاح فراج رئيس مباحث المديرية فى تلك التوقيت من كشف غموض الحادث حيث تبين أن المجنى عليه يدعى " مصطفى . ش" من محافظة كفر الشيخ صاحب مكتب تسويق عقارى، ومقيم بسفاجا، وسدد له المدعو "عطا الله . ص" 35 سنة، ضربة بآلة حادة فوق رأسه لقى حتفه بعدها فى الحال.

 

 وتبين من تحريات فريق البحث، أن المجنى عليه، دفع مبلغ 100 ألف جنية للجانى، عربونًا لقطعة أرض، إلا أن الجانى لم يتمكن من إنهاء عملية البيع ولم يرد له أمواله وتهرب منه لفترة طويلة على إثر ذلك قام المجنى عليه بأخذ إيصالات أمانة على الجانى فقام الآخر باستدراجه وإقناعه باسترداد أمواله وأخبره بإحضار إيصالات الأمانة، فقام بضربه على رأسه بآلة حادة مما أودى بحياته فى الحال.

 

 وتم إلقاء القبض على القاتل واعترف بالواقعة وقام بتمثيل الجريمة وتم حبسه وإحالته للمحاكمة التى قضت بالحكم بإعدامه وإحالة أوراقه للمفتى.

 


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