إحالة أوراق أحد المتهمين بقتل تاجر مواش بالزقازيق للمفتى وتأجيل محاكمة 9 آخرين

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مساء اليوم الأحد، إحالة أوراق أحد المتهمين بقتل تاجر مواش بسوق الثلاثاء، بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لفضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت المحكمة جلسة بالشهر المقبل للنطق بالحكم، كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة 9 متهمين فى القضية ليوم الجلسة.

صدر القرار برئاسة المستشار مختار محمد ماضى، وعضوية المستشارين محمد محمد ناجى وحسام رشدى عمار، وسكرتارية نبيل شكرى وأحمد نصر.

وتعود أحداث القضية ليوم 12 يونيو لسنة 2014، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة الزقازيق، بنشوب مشاجرة بين عائلتى "عبد البارئ" 48 سنة تاجر مواش، و"عبد الحامولى" بقرية العصلوجى، بسبب لهو الأطفال، وتجددت المشاجرة بينهم وأسفرت عن مقتل تاجر المواشى وإصابة 5 آخرين فى المشاجرة، وقامت قوات الشرطة بالقبض على 10 من المتهمين فى الواقعة، وبالعرض على نيابة مركز الزقازيق قررت برئاسة إسلام حسين، مدير نيابة نيابة مركز الزقازيق، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.