إجراء قرعة لتوزيع 200 فدان على شباب مركز بلاط بالوادى الجديد الثلاثاء المقبل

إجراء قرعة لتوزيع 200 فدان على شباب مركز بلاط بالوادى الجديد الثلاثاء المقبلالأحد، 18 مارس 2018 03:35 م
المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد فى بيان له، أنه سيتم إجراء قرعة علانية لمساحة 200 فدان مشروعات الظهير الزراعى بقرية أولاد عبد الله.
وأكد عباس على أنه تم الانتهاء من فحص كافة المستندات للملفات، وتم اختيار 63 ممن انطبقت عليهم الشروط من المتقدمين الذين بلغ عددهم 90 متقدما، مضيفًأ أن القرعة سوف تجرى يوم الثلاثاء المقبل الساعة الثامنة مساء وبشكل علنى أمام الجميع تنفيذًا لمبدأ الشفافية والحيادية وذلك لاختيار 40 شابا فقط بواقع 5 أفدنة لكل شاب.
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